إصابة عامل في حادث على طريق جمصة

أصيب عامل في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق المنصورة-جمصة، في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة-المنصورة، أمام قرية عصفور.

بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى الحادث كل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة حسن.ف.ج. (55 سنة-عامل)، مقيم قرية الوزير دائرة المركز، ولا يحمل رخصة قيادة باتجاه المنصورة، وسيارة ملاكي قيادة محمد.ي.م. (21 سنة-عامل)، مقيم قرية بهوت دائرة مركز نبروه يحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين بذات الاتجاه.

تبين أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية من الخلف على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية بكسر بالوجه والفك ونزيف داخلى بالمخ والرئة وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بسؤال ابنه شقيق المصاب (أخصائية تمريض)، مقيمة بندر بلقاس أيدت مضمون الفحص واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص دون قصد منه، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11919 جنح مركز شرطة بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة.