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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية: توزيع 3750 كيلو لحوم على الأسر المستحقة

الاورمان توزع اللحوم
الاورمان توزع اللحوم بالدقهلية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع 3750 كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد شعبان أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأوضح شعبان أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

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التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية مشروعات تنموية مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن إعادة إعمار جمعيات مديرى مساعد

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