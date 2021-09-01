سناء هيشري عن لوحتها " بصمة حواء": فني يرتكز على مزايا وإيجابيات حواء

قالت سناء هيشري عن لوحتها “ بصمة حواء” إنه من المُتعارف عليه أنّ لكلّ امرأة سلبياتها و إيجابياتها، حيث إن هناك نساء مناضلات في الماضي والحاضر نجحن في تحقيق ذاتها وعلوّ شأنها وتركن بصمة اسمها ذاكرة في التّاريخ والعكس في شخصيّة نساء أُخريات.
و أوضحت في تصريحات لـ صدى البلد قائلة أن فنها التشكيلي يرتكز بالأساس علي مزايا و إيجابيات حوّاء، و لوحاتها الفنّيّة مرآت ترى من خلالها جوانب مُشرقة و روح إيجابيّة تبعث برسالات مختلفة من الأمل والقوّة و الإرادة.
وأكدت أن لوحتها تحْتفل بعالم المرأة التي جاهدت و ناضلت من أجل تحقيق ذاتها و تكْريس حياتها للنّهوض بوطنها و تقدّمه.