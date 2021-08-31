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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"دلالة الرمز في القصيدة الحديثة".. محاضرة بثقافة السويس

صدى البلد

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقيم بنادى أدب قصر ثقافة السويس أمسية شعرية للشاعر عبد الحميد حسن الذي قدم باقة من القصائد الشعرية، أعقبها محاضرة بعنوان "دلالة الرمز فى القصيدة الحديثة" حاضرها الشاعر والأديب ماهر المنشاوي، الذي تحدث بأن الرمز يقوم على مبدأ اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين شيئين اكتشافا ذاتيا، مبتكرا، وبالتالي فدلالته وقيمته تنبثق من داخله، ولا تضاف إليه من الخارج، كما يأخذ الرمز الخاص دلالته من السياق والتجربة الشعرية.

 

وعن الرمز الأدبي، فهو ليس إشارة إلى مواضعه أو اصطلاح، إنما أساسه علاقة اندماجية بين مستوى الأشياء الحسية الرامزة، ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها، ومن ثم فهو يوحي ولا يصرح، يغمض ولا يوضح، كما أنه يقوم على مبدأ اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين شيئين اكتشافا ذاتيا مبتكرا، وبالتالي فدلالته وقيمته تنبثق من داخله ولا تضاف اليه من الخارج .

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وعن الشعر العربي الحديث فقد عرف هذه الرمزية، بتأسيسه على انجازات الشعر الغربي الحديث، وإن كان لم يكن مذهبا بشتى صوره المجازية والبلاغية والإيحائية تعميق للمعنى الشعري، ومصدر للإدهاش والتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعري، ما لم يصل إلى درجة الابهام والغموض، وإنّ توظيف الرمز في القصيدة الشعرية الحديثة سمة مشتركة بين غالبية الشعراء على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق ،وإذا وظف الرمز بشكل جمالي منسجم، واتساق فكري فأنه يسهم في الارتقاء بشعرية القصيدة وعمق دلالاتها وشدة تأثيرها في المتلقي، وقد عرف الشعراء من معين الرمز الأسطوري والتراثي والصوفي صوراً فنية دالة أغنت نصوصهم الشعرية وعمقتها فكرياً وجمالياً.

ثقافة ثقافة السويس أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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