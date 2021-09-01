بفستان مثير .. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها|صور

شاركت الفنانة مايا دياب؛ جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة أثارت بها الجدل.

تفاصيل إطلالة الفنانة مايا دياب



وتألقت الفنانة مايا دياب؛ بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار مُرتدية فستاناً باللون الأورنج الفاتح الستان مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

جدير بالذكر أن طرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

"حطالي روج" أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمه مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع إسلام شيبسي.

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