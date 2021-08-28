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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تنشر كواليس مسلسلها القادم.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر قصتها على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

وظهرت لقاء الخميسي فى كواليس تصوير مسلسلها القادم برفقة الفنان شريف منير.

 

مسلسل لقاء الخميسي

 

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رمضان نيللي كريم التواصل الاجتماعي لقاء الخميسي شريف منير المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة تارا عماد

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