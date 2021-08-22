لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورة لها مع كلبها .. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها مع كلبها ، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

احسن ممثلة في الوسط الفني - قمر - مشاء الله

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.