من يكسب أكثر.. الكشف عن راتب بيرسي تاو وموسيماني في الأهلي

كشف تقرير جنوب إفريقي عن راتب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع الأهلي، وبيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

وعنونت صحيفة" The South African" : بيرسي تاو أو بيتسو موسيماني: من يكسب أكثر في الأهلي؟

وذكرت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن بيرسي تاو يحصل على 18 مليون راند ” عملة جنوب إفريقيا"، سنويا، أي ما يعادل 1.25 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن بيتسو موسيماني يتقاضى نحو 20.4 مليون راند جنوب إفريقي، أي ما يعادل 1.4 مليون دولار، وبالتالي، يحصل موسيماني على راتب أعلى من بيرسي تاو.

النادي الأهلي أعلن، مؤخرا، تعاقده مع بيرسي تاو، قاما من برايتون الإنجليزي.

مسيرة بيرسي تاو:

بدأ بيرسي تاو اللعب في فريق ماميلودي صن داونز عام 2013 ولعب 102 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 27 هدفا حتى عام 2018 تخللها عدة انتقالات علي سبيل الاعارة

لعب بيرسي تاو في فريق رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ولعب 35 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع مثلها لزملائه .

ومع فريق كلوب بورج لعب بيرسي تاو 30 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع 8 ثم انتقل الي فريق اندرلخت البلجيكي ولعب 14 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وأخيرا مع فريق برايتون لعب بيرسي تاو 6 مباريات.