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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا.. عرض حدوتة بيت عز من مسلسل "إلا أنا"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تُعرض حكاية “بيت عز” من مسلسل "إلا أنا" للفنانة سهر الصايغ غداً على شاشة قناة الـ DMC.

بينما طرحت شركة الشركة المنتجة  لحكاية بيت عز إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل  واسمها "انا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين.

 

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

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مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

إلا أنا بيت عز انا ليا أب DMC سهر الصايغ

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