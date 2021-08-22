سهر الصايغ: سألت سميحة أيوب عن مشهد الاغتصاب يتعمل إزاي بـ الطاووس.. فيديو

قالت سهر الصايغ، إنها تعلمت الكثير من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، موضحة أنها قيمة كبيرة فى عالم الفن، والجميع فى الوسط يعلم ذلك.



وأضافت سهر الصايغ، خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: "اشتغلت مع الفنانة سميحة فى مسلسل الطاووس، وكنت كل شوية أسألها للاستفادة من خبرتها الطويلة".



وتابعت سهر الصايغ: "سألت سميحة أيوب عن مشهد الاغتصاب يتعمل إزاي قبل ما أعمله، وكان لها دور كبير فى أن يظهر المشهد بهذا الشكل".



وفى نفس السياق قالت سميحة أيوب، إن سهر الصايغ فنانة تمتلك موهبة، ومتميزة فى أدوارها.



كشفت الفنانة سميحة أيوب، تفاصيل قبولها العمل بـ مسلسل الطاووس، وقالت عندما قام مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز، بـ عرض الدور قامت بقراءة الدور جيدًا وتمت الموافقة.



وأضافت الفنانة سميحة أيوب أن : " وافقت على طول عشان انا مبفكرش فى الدور قد ما بفكر إنه هيوصل إيه للناس".



ولفتت الفنانة سميحة أيوب إلى أنها " تبحث عن الشئ البناء فى الدور وليس الهدام، و ايه اللى هينفع الناس، وبعمله" وأشارت إلى أن هناك أعمال نظيفة وتقوم برفع الفنان.

وتحدثت عن مشهد الاغتصاب فى مسلسل الطاووس، وقالت : " المشهد مفيش فيه أى لفظ أو أى مشهد يتسبب فى مشكلات للمناول".



وتابعت : " المشهد بيوصل رسالة، ولم يظهر أى عورة، بعكس مخرجين أخريين تقوم بعرض أشياء غير مقبولة تحت مسمة بنظهر الواقع".



آخر أعمال سميحة أيوب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب، كان مشاركتها في مسلسل الطاووس الذي تم عرضه عبر قناة صدى البلد الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

دور سميحة أيوب في الطاووس

وجسدت سميحة أيوب في مسلسل الطاووس دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار، وكشفت عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن الكثير من قضايا العنف والتحرش والاجرام استفزتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الأعمال الفنية التي تولد العنف هي السبب في ذلك، مثل انتشار «الحشيش والأسلحة البيضاء» في المسلسلات، ستولد نشئ منفلت، وأن هذه الأعمال تصنع فئة منفلتة تفعل أي شيء غير محسوب.

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لـ صدى البلد، أن مواجهة هذه الظواهر، بالجانب الفني، من خلال أعمال تنويرية، حتى يتشبع الفرد من هذه الأفكار ويناقش نفسه، لافتة إلى أن الوصول إلى كل الفئات من خلال الساحر التلفزيوني، فهو يجمع كل الفئات أمامه.

وحول اشخصية «ماتيلدا» التي لعبتها في مسلسل الطاووس، قالت سميحة أيوب، أن هذه الشخصية تحفز على نبذ التعصب الديني، فنحن قد نتعامل مع شخص ثم نكتشف ديانته سواء «مسلم أو مسيحي» فيما بعد، مشيرة إلى أن مصر كانت تتسم بالتعايش حتى جاءت فترة وصفتها بـ «الهوجة» من خلال جماعات منفلتة تستهدف كنائس وتدعو للعنف، لافتة إلى أنه بعد بتر هذه الفئة عدنا للتعايش مرة أخرى.

وأوضحت سميحة أيوب، أن التعصب الديني هو حالة مرضية، ودعاة التعصب يتبعون خزعبلات، مؤكدة أن الكثير من المشكلات التي حدثت في السنوات الأخيرة جاءت بسبب التعصب الديني، وأن الفئات المتعصبة لم تتبع الدين الوسطي، واصفة فتواهم بـ «السبهللة»، لافتة أن هذا ليس دينًا يتبعوه وانما سياسة.

وشددت سميحة أيوب، على العملية التنويرية لمواجهة هذه الأفكار والتعصبات، مشيرة إلى أن موجهة هذه الظاهرة ليس من خلال أعمال فنية مباشرة، لأن الشيء المباشر منبوذ، مؤكدة أن مسلسل الطاووس يحمل رسالة نبذ التعصب بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المطلوب.

وأوضحت أن وظيفة الفن والثقافة، هي فضح هؤلاء الذين يستخدمون الدين بشكل خاطئ ويحدثون التعصب، لافتة إلى أن هناك أعمال درامية هذا الموسم، تلعب هذا الدور بالفعل مثل مسلسلات «القاهرة كابول، الاختيار 2، الطاووس»، فالأخير ينبذ التعصب من خلال شخصية «ماتيلدا»، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في فضح المتشددين، لأن هذا هو وظيفة الفن.