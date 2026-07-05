«مبابي» يضرب من علامة الجزاء.. فرنسا تتقدم على باراجواي في الدقيقة 70

تقدم منتخب فرنسا على نظيره باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، ليقترب "الديوك" من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء هدف التقدم الفرنسي في الدقيقة 70 عن طريق القائد كيليان مبابي، الذي نجح في تحويل ركلة جزاء إلى داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية في واحدة من أقوى مواجهات الدور الإقصائي.

ويواصل مبابي تألقه في النسخة الحالية من المونديال، بعدما واصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الأدوار الإقصائية، ليؤكد أهميته كأبرز أسلحة المنتخب الفرنسي في مشوار الدفاع عن آماله في المنافسة على اللقب.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ دور الـ16 عقب فوزه بثلاثية نظيفة على السويد، فيما تأهل منتخب باراجواي بعد إقصائه ألمانيا بركلات الترجيح في دور الـ32.