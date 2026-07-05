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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلام مفبرك|التعليم تنفي إصدار أي تصريحات تؤكد صعوبة امتحان انجليزي الثانوية العامة

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة تزعم صدور خبرا عاجلا على احدى القنوات ، يؤكد ان استشارية اللغة الانجليزية بالتعليم الدكتورة ايمان عبد الرحمن أعلنت أن امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2026 سيكون من اصعب الامتحانات ويضمن أفكارا معقدة في مستوى الطالب فوق المتوسط 

May be an image of ‎text that says '‎NILE NEWS نز المتوسط لوى طلابي فو ع ራስ ag عاجل: د.إيه عبد الرحمن اسنشار ارية لغة جليزية نشرة נ. عان عبد الرد غر السابعة وت الإنجلبزية هذا العام من اصعب من افكارأ معقد ای فوق متوسط شرة السابعة سلم محاز اللم إيمان عبد الرحمن امتحان التبة غير صحيح‎'‎

ومن جانبه قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : هل يعقل تصديق هذه التركيبة عبر الذكاء الاصطناعي..!!
وأضاف  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : هذا الكلام مزيف .. ولا يوجد شخص بهذا الاسم في وزارة التربية والتعليم .. ولا قناة بهذا الشكل ، ولا تصدر تصريحات عن الوزارة إلا بشكل رسمي وعبر قنوات رسمية محددة ونرجو عدم الالتفات لهذا التضليل

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، اليوم الأحد 5 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

كما تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد 5 يوليو 2026 ، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

 مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد  عبارة عن  42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد  ، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و 9 درجات للأسئلة المقالية


 امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جدير بالذكر أنه يحرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يتابع عبر شاشات وكاميرات المراقبة سير العمل داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، واطمأن على انتظام دخول الطلاب، وتنفيذ إجراءات التفتيش، ووصول أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان، وبدء الامتحانات في المواعيد المحددة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق إجراءات التفتيش بكل حسم ودقة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على عدم السماح نهائيًا بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، ومواصلة اجراءات الانضباط الكامل بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.


 

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قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

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