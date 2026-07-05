محسن صالح: حسام حسن أصبح أكثر نضجًا واتزانًا في التعامل مع الانتقادات

أشاد محسن صالح نجم الكرة المصرية السابق، بالطريقة التي تعامل بها حسام حسن مع الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان ينصحه دائمًا بعدم الانشغال بالرد على المنتقدين حتى لا يؤثر ذلك في تركيزه وعمله مع المنتخب الوطني.

وقال محسن صالح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن أكثر ما لفت انتباهه هو التطور الملحوظ في شخصية حسام حسن، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر اتزانًا ونضجًا في التعامل مع الانتقادات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أدائه وتركيزه في قيادة المنتخب.