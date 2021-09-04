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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصفت هذه الفنانة بممثلة ضعيفة.. فى عيد ميلادها 5 معلومات عن منة فضالي

منة فضالى
منة فضالى

تحتفل اليوم الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها ، حيث بدأت التمثيل منذ عام 2002 من خلال المسلسل التليفزيوني  أين قلبي " بعدما قدمتها والدتها إلى المخرج مجدي أبو عميرة.

 

قدمت منة فضالى بعد ذلك  عددا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية، منها: (الملك فاروق، الناس في كفر عسكر، آن الأوان، لحظات حرجة، سكة الهلالي، عفاريت السيالة).

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن منة فضالى : 

 

1- انفصل والدها عن والدتها وتولت الأخيرة رعايتها .

 

2- تزوجت الفنانة منة فضالى مرة واحدة فقط من أحد الملحنين وحدث الانفصال ،، وظلت الزيجة سرية حتى وقت قريب . 

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3- كشفت منة فضالى أنها نادمة على تفضيل الفن على الزواج والانجاب. 

 

4- صرحت منة فضالى انها ترى أن ياسمين صبرى ممثلة ضعيفة  لكنها وصفتها بـ “ الست الحلوة ” . 

 

5- أكدت انها ترى نفسها منبوذة من الوسط الفنى . 

منة فضالي الفنانة منه فضالى ياسمين صبري مجدي أبو عميرة عيد ميلاد

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