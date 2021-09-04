وصفت هذه الفنانة بممثلة ضعيفة.. فى عيد ميلادها 5 معلومات عن منة فضالي

تحتفل اليوم الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها ، حيث بدأت التمثيل منذ عام 2002 من خلال المسلسل التليفزيوني أين قلبي " بعدما قدمتها والدتها إلى المخرج مجدي أبو عميرة.

قدمت منة فضالى بعد ذلك عددا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية، منها: (الملك فاروق، الناس في كفر عسكر، آن الأوان، لحظات حرجة، سكة الهلالي، عفاريت السيالة).

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن منة فضالى :

1- انفصل والدها عن والدتها وتولت الأخيرة رعايتها .

2- تزوجت الفنانة منة فضالى مرة واحدة فقط من أحد الملحنين وحدث الانفصال ،، وظلت الزيجة سرية حتى وقت قريب .

3- كشفت منة فضالى أنها نادمة على تفضيل الفن على الزواج والانجاب.

4- صرحت منة فضالى انها ترى أن ياسمين صبرى ممثلة ضعيفة لكنها وصفتها بـ “ الست الحلوة ” .

5- أكدت انها ترى نفسها منبوذة من الوسط الفنى .