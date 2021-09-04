نوال الزغبي تتألق بإطلالة أنيقة من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الانظار بأطلالة أنيقة من عطلتها الصيفية أمام البحر، وظهرت بفستان أزرق كلاسيكي أنيق، يبرز رشاقتها وجمالها.

و كان قد حقق كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه أمس، الاثنين 23 أغسطس.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.