أخبار العالم| السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن سد النهضة.. التحالف يحبط هجومًا بالصواريخ الباليستية على السعودية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بيان شديد اللهجة من السودان بشأن هجوم سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى، مطالبة إثيوبيا بالكف عن العداونية في التعامل مع السودان، كما أدانت الادعاءات بشأن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة.

التحالف يعلن إحباط هجوم بصاروخ باليستي على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

ليبيا.. قرار عاجل من الدبيبة بشأن اشتباكات طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن اشتباكات طرابلس على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لضمان أمن المنطقة

نشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانًا حول مشاركة قوات أمريكية تتبع قيادتها في مناورة النجم الساطع 2021، التي تجري بقاعدة محمد نجيب بصحراء مصر الغربية، وبمشاركة عدة دول.

الثالث خلال ساعات.. التحالف العربي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوب غربي السعودية.

الجيش الأمريكي يحذر من حرب أهلية وعودة الإرهاب في أفغانستان

توقع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، عودة ظهور الإرهاب في أفغانستان خلال من عام إلى 3 أعوام.

ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

مقطع فضحه، هكذا استطاعت الأجهزة الأمنية السعودية ضبط مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق بالمدينة المنورة.

فيسبوك تثمن جهود مصر لتسهيل الإجلاء من أفغانستان

أعربت شركة فيسبوك عن شكرها لعدد من الدول على رأسها مصر، لدورها في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

علم سوريا فقط.. قصة صورة أثارت الغضب فى لبنان

موجة انتقادات أثارها لقاء وفد لبناني مع مسؤولين سوريين، الوفد اللبناني يضم كلا من زينة عكر نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية ، وغازي وزني وزير المال، ووزير الطاقة ريمون غجر، حيث التقوا مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، ووزير النفط بسم طعمة.