تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن " التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال تحالف الشرعية "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

ويوم أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائره مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع في السعودية، وتؤكد المملكة أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

والأسبوع الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، استهداف منصة الإطلاق في صنعاء، خلال التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

واعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، حسبما أعلن التحالف.

وأشار التحالف العربي في اليمن إلى وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.