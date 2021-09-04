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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيل 9929 شخصا.. بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

السعودية
السعودية

أفادت  صحيفة “سبق” السعودية، بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 8 / 2021 م، حتى 1 / 9 / 2021م، أسفرت عن ضبط 16638 مخالفاً؛ منهم: 5800 مخالف لنظام الإقامة، و9383 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1455 مخالفًا لنظام العمل، في مختلف المناطق.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصاً، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تمّ ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

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بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

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وذكرت الوزارة السعودية أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 81211 وافداً مخالفاً؛ منهم 69315 رجلاً، و11896 امرأة.

وتمّت إحالة 63491 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3382 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9929 مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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