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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

مسيرة حوثية أسقطها
مسيرة حوثية أسقطها التحالف في وقت سابق

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جنوب المملكة.

وتعد المسيرة المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جنوب السعودية، اليوم هي الثانية خلال الساعات القليلة الماضية.

ومساء الخميس، أعلن التحالف، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال بيان للتحالف، أمس، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من محاولات مليشيات الحوثي العدائية.

وأكد أن محاولات مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "عبثية وهمجية".

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي لاعادة الشرعية فى اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، فى مواجهة قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

التحالف العربي السعودية مسيرة مفخخة مليشيات الحوثى جنوب المملكة خميس مشيط

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