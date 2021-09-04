مساعدة لا تقدر بثمن.. فيسبوك تثمن جهود مصر لتسهيل الإجلاء من أفغانستان

أعربت شركة فيسبوك عن شكرها لعدد من الدول على رأسها مصر، لدورها في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت فيسبوك إنها تلقت مساعدة لإجلاء 175 مواطنا أفغانيا من أفغانستان إلى المكسيك، بعضهم من موظفيها.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أكدت فيسبوك أن المجموعة نقلت على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران هبطت في المكسيك، بمساعدة سفارات المكسيك وإيران والإمارات ومصر.

وأعربت فيسبوك عن تقديرها "للمساعدة التي لا تقدر بثمن من الحكومة المصرية".

وأضافت فيسبوك أنه في إطار عمليات الإجلاء من أفغانستان، شاركت المجوعة في جهود ساعدة مجموعة من الصحفيين وعائلاتهم الذين كانوا في خطر شديد، بفضل دعم الحكومة المكسيكية ودولة الإمارات.

وعملت دولة الإمارات على المساعدة في عمليات الإجلاء والإغاثة من أفغانستان، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في هذا البلد.

وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تفقد، أمس الجمعة، مدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتا العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة، ووجه بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة والمساعدات المادية لهم.

واطلع بن زايد خلال جولة في مرافق المدينة ومنافعها على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتستضيف حاليا مدينة الإمارات الانسانية تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيدا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بإشراف أمريكي.

ووجه بن زايد بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.