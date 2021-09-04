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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتتبع تحركاتك المباشرة.. إليك كيفية مشاركة موقعك مع الآخرين على فيسبوك ماسنجر

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

زودت شركة فيسبوك Facebook، تطبيقات التراسل الخاصة بها بميزة مشاركة موقعك الدقيق مع الآخرين، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية إرسال موقعهم الحالى أو تحركاتهم عبر خاصية الموقع على تطبيق واتساب أو ماسنجر Messenger.

 

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، تعمل ميزة إرسال الموقع مع تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، على أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد، بطريقة سريعة وسهلة ستتمكن من إرسال موقعك إلى شخص ما أو حتى السماح له بتتبع تحركاتك مباشرة على الخريطة.

 

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كيفية مشاركة موقعك مع الآخرين باستخدام فيسبوك ماسنجر


الخطوة الأولى: افتح المحادثة للمجموعة أو الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه.

 

الخطوة الثانية: بعد ذلك، انقر فوق رمز النقاط الأربع على الجانب الأيسر من شريط الأدوات السفلي.

 

الخطوة الثالثة: حدد خيار "الموقع Location" من القائمة، والاختيار ما بين الخيارات الآتية:

1. يمكنك مشاركة أي موقع معين من خلال البحث عنه، ويكون هذا مفيدا عندما تخبر شخصا ما بكيفية الوصول إلى مكان ما.

2. مشاركة موقعك الحالي: يمكنك مشاركة موقعك الثابت الحالي.

3. مشاركة موقعك المباشر: ما عليك سوى النقر على "بدء مشاركة الموقع المباشر" والذي يظهر تحركاتك على الخريطة لمدة 60 دقيقة بشكل افتراضي، و لإنهائها قبل نفاد الوقت، ما عليك سوى النقر على "إيقاف مشاركة الموقع المباشر".

الخطوة الرابعة: لمشاركة موقعك الثابت المحدد ، أو موقع لا يمكن العثور عليه من خلال البحث، ثم انقر على رمز التثبيت.


الخطوة الخامسة: يمكنك الآن تحريك الخريطة والنقر على "إرسال الموقع" عندما يكون الدبوس في المكان الذي تريد مشاركته، و سيتمكن المستلمون من تتبع موقعك المباشر على الخريطة أو فتح الموقع الذي أرسلته في تطبيق الخرائط الذي يختارونه.

فيسبوك Messenger فيسبوك ماسنجر الموقع الهواتف الذكية مشاركة موقعك

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