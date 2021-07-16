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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اسمعها بالصوت.. فيسبوك تتيح إيموجي صوتية لتطبيق ماسنجر.. اعرف كيفية تفعيله

اسمعها بالصوت.. فيسبوك
اسمعها بالصوت.. فيسبوك تتيح إيموجي صوتية في ماسنجر

أطلقت شركة فيسبوك Facebook ميزة Soundmoji لتطبيق الرسائل ماسنجر والتي ستتيح للمستخدمين سماع صوت الإيموجي أو الرموز التعبيرية، والتي ستجعل المستخدمين يسمعون صوت الإيموجي لأول مرة.

 

وبحسب موقع 9to5Mac فإن مستخدمي تطبيق Messenger ماسنجر سيستطيعون سماع إيموجي الضحك أو الحزن أو لسلام وغيرها من الرموز التعبيرية الأخرى، حيث ستصدر الميزة الجديدة للمستخدمين خلال ساعات تباعا. 

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وستشمل الدفعة الأولى من الميزات الصوتية من  soundmoji ، والتي سيتم إصدارها في اليوم العالمي للرموز التعبيرية 17 يوليو ، حيث سيمكن للمستخدمين أصواتًا مثل الضحك والتصفيق وأصوات إيموجي الموسيقى وأصوات الحيوانات وبعض الحشرات.

 

وتقول شركة فيسبوك إنه ستتم إضافة المزيد من المؤثرات الصوتية الصوتية بانتظام من ميزة soundmoji في الوقت الحالي حيث ستقتصر فقط على مستخدمي تطبيق ماسنجر فقط.

 

وللقيام بتفعيل ميزة الإيموجي الصوتية من خلال ميزة  soundmoji إليك اتباع الخطوات التالية:

طريقة تفعيل ميزة  Soundmoji  في تطبيق Messenger ماسنجر

 

لتفعيل صوت الإيموجي لأول مرة في تطبيق Messenger ماسنجر

قم بالخطوات التالية : 

 

قم بالوصول إلى تطبيق ماسنجر  Messenger ، ثم ابدأ الدردشة

اضغط على الوجه المبتسم لفتح قائمة التعبيرات

حدد رمز مكبر الصوت

معاينة وإرسال Soundmoji المفضل لديك.

 

وفي الوقت الحالي ، ستقدم فيسبوك لميزة  Soundmoji ، حوالي 27 رمز تعبيري بالصوت كما تعتزم الشركة إطلاقها في ميزة  يفكر ميزة Windows Live Messenger ، في مكالمات الفيديو. 
 

فيسبوك تطبيق ماسنجر سماع صوت الإيموجي ميزة Soundmoji الرموز التعبيرية صوت الإيموجي

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