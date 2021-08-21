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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صندوق بريد خفي في فيسبوك ماسنجر لا يعلم الكثيرون بوجوده.. تفاصيل

Facebook Messenger
Facebook Messenger

هل تنتظر رسالة من صديق لك على فيسبوك، ولكنه ليس ضمن قائمة أصدقائك على موقع التواصل الاجتماعي، توقف عن الانتظار فربما تكون تلقيت الرسالة بالفعل، ولكنها محفوظة في مكان آخر لا تعلم وجوده.

وحسب ما ذكره موقع "idropnews"، يملك موقع فيسبوك صندوق وارد مخفي ثاني، يجهل الكثيرون وجوده، يسمى صندوق الوارد الغامض "طلبات الرسائل"، والذي قد يكون مليئا برسائل من أشخاص ليسوا في قائمة أصدقائك.

 

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ويقوم النظام الأساسي لتطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، بتصنيف هذه الرسائل على أنها طلبا للمراسلة، يرسله الآخرون إليك في حالة أرادوا إنشاء محادثة مع حساب خارج قائمة أصدقاء موقع التواصل، وفي هذه الحالة على الراسل أن ينتظر المرسل حتى يوافق مالك الحساب على طلب المراسلة.

كيفية العثور على طلبات الرسائل بتطبيق فيسبوك ماسنجر

ليس من السهل العثور على طلبات التراسل، حيث لا يظهر هذا الطلب في البريد الوارد الافتراضي، كما لا يرسل فيسبوك ماسنجر إشعارا للمستخدم عند تلقي هذه الرسالة، و للعثور على صندوق البريد الوارد المخفي، اتبع الخطوات التالية:

أولا: افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتفك الذكي.

ثانيا: حدد رمز صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

ثالثا: قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى "طلبات الرسائل Message Requests"، واضغط عليها لرؤية رسائلك غير المقروءة.

رابعا: إذا قمت بالرد على هذا الشخص، فإنك "توافق"، على مراسلة ذلك الشخص وسيتمكن من الاتصال بك وإرسال رسائل إليك، كما يمكنك أيضًا حظره أو حذف رسائله إذا كنت تريد إنهاء المحادثة.

فيسبوك فيسبوك ماسنجر Messenger صندوق الوارد رسالة طلبات الرسائل

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