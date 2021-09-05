جهة التحقق المستقلة تشيد بالتقدم في مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية

الممولة من البنك الدولي..

قامت جهة التحقق المستقلة بزيارة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وذلك لمراجعة مؤشرات أداء الشركة ومدي تحقيقها للنسب المستهدفة في مختلف المجالات؛ التشغيلية والمالية والمجتمعية الخاصة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفيةSRSSP القائم على النتائجP for R والممول من البنك الدولي.



بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع المهندس خالد نصر-رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ووفد من وحدة إدارة البرنامج بوزارة الإسكان PMU والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التعاون الدولي بالشركة لمناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بخطة تحسين الأداء ومدي تقدمها وتحقيق النسب المستهدفة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي قد نجحت الشركة في تحقيقها فعلياً وهو ما أشادت به جهة التحقق المستقلة.



كما تم زيارة المعمل المركزي للصرف الصحي لمراجعة مطابقة السجلات البيئية للمحطات وموائمتها للاشتراطات البيئية والصحية، وخلال الزيارة تفقد الفريق المجتمعي الخط الساخن ١٢٥ بالشركة لمراجعة دورة الشكاوى من الاستقبال وحتى إنهاء الشكوى والرد على العملاء، كما تم الفحص العشوائي لشكاوي الصرف الصحي المتنوعة والشكاوي المرتبطة بتنفيذ المشروعات وزيارة عدد من الإدارات المستقبلة لطلبات وشكاوي المواطنين.



من جهة أخرى قامت عدة فرق مجتمعية بالنزول لعدد ١٠ قري بمركز السنبلاوين (طوخ الأقلام، نوب طريف، طرانيس العرب، بشمس، كفر بدوي جرجس، كفر محمد الشناوي، برهمتوش، كفر العنانية، كفر الشهيد مصطفى حمودة، كفر عبد الأمين) والتي تم تنفيذ بها مشروعات صرف صحي ضمن البرنامج القومي لصرف صحي القري الممول من البنك الدولي والنجاح فى توصيل خدمة الصرف لعدد مايقرب من ٢٠ ألف وحدة سكنية تم خدمتهم والتحقق منهم بواسطة IVA، وتم فحص ٤٢٥ وحدة ومقابلة الأهالي بتلك القري للتأكد من توصيل الصرف الصحي وعدم وجود أي معاناة حاليا والاستفادة من تلك الاستثمارات المنفذة.



وخلال تلك الزيارات المنزلية أشاد الأهالي بحجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي في مدد زمنية قصيرة وهو مايوصف بالإنجاز.



وقد أشادت جهة التحقق المستقلة IVA بالجهد المبذول في تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتحافظ على البيئة من التلوث وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج وهو تحسين نوعية المياه بترعة السلام.

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