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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة .. شاهد نسرين طافش تمارس رياضة اليوجا يجزر المالديف

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهرت نسرين طافش ، في الصورة وهي تمارس رياضة اليوجا في جز المالديف ، وعلقت على الصورة قائلة : “ ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ”.

 

وتألقت نسرين طافش؛ بإطلالة صيفية مبهجة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا صيفيا  باللون اللبني وهي تستمتع بأجواء عطلتها الصيفية، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعتها.


وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي 2021، في مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر . 

 

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