كالمحترفين.. طريقة عمل نسكافيه جولد إسبريسو

يعد نسكافيه جولد اسبريسو من أكثر المشروبات التي يهاوها عشاق القهوة والكفيين بوجه عام، وقد نجد أنه كثير الطلب من محبي القهوة الفرنسية بشكل أكبر، وهي مختلفة تماما عن طريقة عمل القهوة المعتادة والتي تعتمد في عملها على البن.



وقدم موقع بولد سكاي طريقة عمل نسكافيه جولد اسبريسو بشكل مختلفة واحترافي، وهذه الوصفة مشابهة لطريقة عمل النسكافيه التي تقدم في اشهر الكافيات، ويمكن ان يقدم نسكافيه جولد اسبريسو مع المولتن كيك، او الشيز كيك او أي نوع حلوى مفضلة لكم .

طريقة عمل نسكافيه جولد اسبريسو

طريقة عمل نسكافيه جولد اسبريسو

مكونات طريقة عمل نسكافيه جولد اسبريسو :

كوب صغير من السكر الأبيض الخشن.

كوب صغير من ماء الحنفية.

كوب صغير من القهوة سريعة الذوبان.

كمية من الحليب.

كمية من مسحوق الكاكاو غير المحلى.



طريقة عمل نسكافيه جولد اسبريسو :

1- نحضر الخلاط الكهربائي وتركيب الجزء المخصص لخفق البيض.

2- نضع السكر والقهوة والماء في الخلاط ونقوم بتشغيله على سرعة عالية حتى تخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، وتشكل رغوة كثيفة.

3- يوضع كمية من الحليب في ابريق على النار حتى يغلي.

4- يوضع كمية من الرغوة التي تم تحضيرها على الأكواب.

5- يسكب الحليب عليها من مسافة عالية.

6- يتم تزيين اكواب نسكافيه جولد اسبريسو برشة من مسحوق الكاكاو.