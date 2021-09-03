عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالرغوة.. طريقة تحضير نسكافيه جولد بالحليب

نسكافيه جولد بالحليب
نسكافيه جولد بالحليب

تعتبر طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب من المشروبات التي يختارها الكثيرون عند الجلوس على الكافيهات، وهو مشروب راقي يحضر بطريقة مختلفة عن طريقة تحضير القهوة المعتادة، ويمكن تخفيف حدة الكافيين بها عن طريق إضافة الحليب.

 

طريقة تحضير النسكافيه بالحليب

بدلًا من شرائه.. طريقة عمل نسكافيه جولد


وقدم موقع بولد سكاي طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب بطريقة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل، بنفس الطريقة التي يتم تحضيرها في أشهر الكافيهات، والتي تنال إعجاب كل من يتذوقها، وإن كنت مش عشاق النسكافيه بالحليب فعليكم بمتابعة هذه الوصفة.


نسكافيه جولد بالحليب 

 

نسكافيه جولد بالحليب 


طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب :
ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل
ملعقة صغيرة من بودرة النسكافيه
ربع كوب من الماء المغلي
سكر حسب الرغبة

طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب :
1- نضع في كوب النسكافيه، والسكر، ثمّ نسكب فوقها الماء المغلي، ونخلط المكونات جيدًا حتى تذوب وتمتزج. 
2- نسكب الحليب في كوب ثانٍ، ثمّ ندخله إلى المايكروويف ونتركه لمدة دقيقة. 
3- نخلط الحليب باستخدام المضرب السلك للحصول على رغوة على الوجه. 
4- نضيف خليط النسكافيه، ونقدّم نسكافيه جولد بالحليب فورًا.

نسكافيه جولد نسكافيه جولد بالحليب مشروبات ساخنة اضرار النسكافيه اضرار الكافيين

موضوعات متعلقة

لمحبي القهوة.. تناول 3 فناجين لتقليل الإصابة بهذه الأمراض

يوميا .. هذا ما تفعله 3 أكواب من القهوة فى الجسم

طريقة عمل القهوة بوش سميك لمنال العالم

جمال شعبان يزف بشرى سارة لعشاق القهوة ومرضى السكر

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. شاومي تزود سلسلة Redmi 10 بإصدار جديد ومميز

أبرزها طلاء الأظافر.. 5 حيل تُستَخدم وقت الطوارئ داخل السيارة

الإسكان: مصر تخطط لتحلية المياه لـ 50 سنة قادمة.. فيديو

نشاط موسع لـ الرئيس السيسي عربيًا ودوليًا ومحليًا في أسبوع| تقرير فيديو

الإسكان: تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه تقدر بـ 135 مليار جنيه

بعد توقف أكثر من عام.. الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الأحد المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

خلعوا قناع المروءة| مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ