بالرغوة.. طريقة تحضير نسكافيه جولد بالحليب

تعتبر طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب من المشروبات التي يختارها الكثيرون عند الجلوس على الكافيهات، وهو مشروب راقي يحضر بطريقة مختلفة عن طريقة تحضير القهوة المعتادة، ويمكن تخفيف حدة الكافيين بها عن طريق إضافة الحليب.



وقدم موقع بولد سكاي طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب بطريقة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل، بنفس الطريقة التي يتم تحضيرها في أشهر الكافيهات، والتي تنال إعجاب كل من يتذوقها، وإن كنت مش عشاق النسكافيه بالحليب فعليكم بمتابعة هذه الوصفة.



نسكافيه جولد بالحليب

نسكافيه جولد بالحليب



طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب :

ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من بودرة النسكافيه

ربع كوب من الماء المغلي

سكر حسب الرغبة



طريقة عمل نسكافيه جولد بالحليب :

1- نضع في كوب النسكافيه، والسكر، ثمّ نسكب فوقها الماء المغلي، ونخلط المكونات جيدًا حتى تذوب وتمتزج.

2- نسكب الحليب في كوب ثانٍ، ثمّ ندخله إلى المايكروويف ونتركه لمدة دقيقة.

3- نخلط الحليب باستخدام المضرب السلك للحصول على رغوة على الوجه.

4- نضيف خليط النسكافيه، ونقدّم نسكافيه جولد بالحليب فورًا.