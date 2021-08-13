هل شرب القهوة يساعد على نقص الوزن؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية، على خلفية دراسة تشير إلى أن شرب القهوة يساعد على حرق الدهون، إن هناك أربعة أنواع من الدهون، من بينها الدهون أسفل الجلد، والدهون الموجودة عند الأطفال، والدهون الأساسية، والنوع الرابع هو الدهون الحشوية، وهي أكثر أنواع الدهون المضرة.

وأوضح الدكتور محمد راشد، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القهوة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، والفيتامينات، ونسبة 40% من الكربوهيدرات، مما يزيد من معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على فقد جزء من الدهون، وتحسين وزن الإنسان.

وتابع "راشد" أن فنجان القهوة الواحد يساعد على إفراز الأدرينالين في الجسم، والإحساس بالنشاط، والقدرة على صنع القرار الصحيح، معقبا: "بتخلي الواحد عيونه مفنجله وبتحسن الحالة المزاجية وإنتاج الطاقة التي تخلص الجسم من الدهون".

وأردف أنه بعد ست ساعات من شرب القهوة يبدأ الجسم بإفراز الكافيين، والمضر بالبول، الذي يساعد على فقد المياه مصحوبة بالفيتامينات والمعادن، مما يشير لضرورة عدم زيادة شرب القهوة، والإكتفاء بـ فنجان واحد أو أثنين يوميا.

وحذر أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية من شرب القهوة، موضحا أن الحالة الصحية للمريض هي ما تحدد إذا ما كان من المسموح تناول نسبة من القهوة أم لا.

خبيرة تغذية: الشاي والقهوة المثلجان يغنيان عن العصائر الأخرى

كشفت نهال حافظ خبيرة التغذية، عن فوائد القهوة المثلجة والشاي المثلج في إنقاص الوزن.

وقالت حافظ خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج " حلو الكلام" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": " يجب أن نختار في فصل الصيف المشروبات التي تتناسب مع الرجيم والدايت، مضيفا:" الآيس كوفي والآيس تي لها فوائد كبيرة في انقاص الوزن".

وتابعت حافظ:" الشاي المثلج والقهوة المثلجة تغني عن العصائر الاخري التي من الممكن ان تساهم في زيادة الوزن".

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إخصائية تغذية تكشف طرق إنقاص الوزن لمن تخطى الـ 90 كيلو

في سياق متصل قالت الدكتورة نهال حافظ إخصائي التغذية العلاجية، إن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص يتخطون وزن الـ 90 كيلو جراما، مضيفة:" من يتخطى الـ 90 كيلو جراما لا يصح أن يحسب السعرات الحرارية التي سوف يتناولها لتجنب حدوث توتر لديه وحدوث حالة من ثبات الوزن وعدم فقدان الوزن".

وأضافت نهال حافظ في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه أن يفقد حوالي 10 كيلو في الشهر كي يشعر بالفارق ولكي يكمل النظام الغذائي للوصول إلى الوزن المثالي ".

وتابعت نهال حافظ :" من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه ان يتبع نظام غذائي ويتبع كورس تخسيس مكثف لخفض الوزن وخفض إحساس الشهية".

واكملت نهال حافظ :" من يتخطى الـ 90 كيلو جرام يعاني من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية للجسم".