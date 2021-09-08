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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

CIA تحل لغز مقتل أول ضحية جريمة حرب بأفغانستان.. كيف قُنص ضابط المخابرات المركزية أثناء استجوابه مقاتلي القاعدة؟

نعش الضابط مايك سبان
نعش الضابط مايك سبان لدى وصوله من افغانستان

تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” من حل لغز مقتل الضابط مايك سبان، الذي كان أول ضحية لأمريكا في ساحة المعركة بعد 11 سبتمبر، في أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عامًا من وفاته.

وتوفي سبان، في عمر الـ 32 عامًا وهو ضابط سابق في سلاح مشاة البحرية وقوات شبه عسكرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية، في 25 نوفمبر 2001، أثناء انتفاضة السجناء في قلعة جانجي، وهي قلعة نائية خارج مزار الشريف في شمال أفغانستان.

وذهب سبان هو وديفيد تايسون، ضابط وكالة المخابرات المركزية، إلى القلعة لاستجواب أول أعضاء القاعدة الذين تم أسرهم.

وتم اعتقال أكثر من 400 مقاتل في قبو في البيت الوردي ، مبنى داخل القلعة.

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في ذلك الوقت، أفيد أن سبان تعرض للضرب والركل والعض حتى الموت.

وزعم كتاب راندوم هاوس، الذي فقد مصداقيته لاحقًا، أن سبان قد تم القبض عليه وتعذيبه بشكل مروّع قبل إطلاق النار عليه في ساقيه ثم في الرقبة.

وخشي بعض أفراد عائلة سبان من أن ضابط وكالة المخابرات المركزية ربما يكون قد قُتل جراء الغارات الجوية الأمريكية على الحصن بعد الانتفاضة.

ولكن في كتابه الجديد “الخسارة الأولى: القصة غير المروية لبعثة وكالة المخابرات المركزية للانتقام في 11 سبتمبر ” كشف المؤلف توبي هارندن أن اختصاصي علم الأمراض العسكري خلص إلى أن مايك سبان قد قُتل بعيار ناري في الرأس، ومن شبه المؤكد في الثواني الأولى للانتفاضة.

كانت إصابة سبان بجرحين أحدهما عبارة عن “إصابة قريبة المدى جدًا”، مما يشير إلى أن مسدسًا قد أطلقت رصاصة منه إلى سبان، خرجت من الجهة اليسرى من رأسه.

وكان الآخر “متوسط ​​المدى”، ما يعني أن الطلقة أطلقت بالقرب من الرأس بما يكفي لترك آثار مسحوق البارود على جثته؛ ودخلت في الجانب الأيمن من جبهته وخرجت من الخلف.

ووفقاً لتقرير تشريح الجثة، تسببت الجروح الناتجة عن طلقتين ناريتين في “إصابة خطيرة وسريعة في الدماغ”.

ولم تكن هناك عظام مكسورة أو علامات على مفاصل الأصابع تشير إلى أن سبان كان قادرًا على المقاومة، بل أصيب في ظهره بشظايا بعد الموت، ربما من انفجارات ضخمة من قنابل JDAM أو نيران من طراز AC-130 Specters بينما استدعى فريق محاصر من القوات الأمريكية والبريطانية الدعم الجوي لإخماد الانتفاضة.

ويروي الكتاب قصة التحركات الأمريكية الأولى ضد طالبان بعد 11 سبتمبر، مع إدخال فريق من وكالة المخابرات المركزية للتنسيق مع أمراء الحرب الأفغان في التحالف الشمالي في الإطاحة بحكام البلاد المتوحشين.

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ويركز على فريق ألفا، الذي ضم خبراء لغويين وخبراء قبليين إلى جانب نخبة المحاربين.

ولقد هبطوا في أفغانستان في 17 أكتوبر 2001 ، وكانوا أول أمريكيين يقفون وراء خطوط العدو.

وينتهي المطاف بسبان في حصن قلعة جانجي بعد استسلام المئات من مقاتلي طالبان والقاعدة في نوفمبر 2001.

واتضح أنه فخ، فبينما كان يستجوب سبان وزملاؤه السجناء، سمعوا ضجة عند مدخل البيت الوردي - المبنى الذي يحتجز فيه حفنة من الأسرى المتبقين.

تعقب هارندن طبيبين طاجيكيين في شمال أفغانستان العام الماضي كانا حاضرين.

وكتب 'الطبيبان كانا في مركز الإغاثة، على بعد 20 ياردة أو نحو ذلك عندما سمعا الصراخ وانفجار قنبلة يدوية مكتومة ، ثم طلقات من داخل البيت الوردي'.

لقد ضربوا الأرض حيث اندلع كل الجحيم من حولهم.

تأرجح مايك سبان، على بعد حوالي خمس ياردات من الطبيبين، لمواجهة مصدر الضوضاء ، ورفع بندقيته إلى كتفه.

كان بعض السجناء الثمانية عشر الذين ما زالوا داخل البيت الوردي يندفعون نحوه مباشرة.

تم تقييد بقية السجناء واصطفوا خارج البيت الوردي.

ورأى الأطباء سبان يطلق النار على اثنين أو ثلاثة من السجناء ببندقيته قبل أن يقف آخرون كانوا جالسين بالقرب من البيت الوردي وقفزوا عليه من الخلف ودفعوه إلى الأرض.

تمكن سبان من إخراج مسدس Glock 17 الخاص به وإطلاق رصاصة واحدة أو اثنتين قبل أن يقتل، ويختفي تحت كومة من السجناء الذين كانوا يحاولون الاستيلاء على أسلحته.

هرع تايسون ، على بعد حوالي 40 ياردة ، لمساعدة رفيقه.

ووصل تايسون إلى كومة الجثث واستطاع رؤية سبان في الأسفل، ولا يمكن التعرف عليه من خلال الصوف والجينز والحذاء البني الذي كان يرتديه.

وكان فوق جثته من ناحية الرأس أربعة سجناء بينهم القطري.

واستخدم تايسون مسدسه لإطلاق النار على كل منهم مرة واحدة في الجذع ، وللقضاء على القطري أطلق النار عليه مرتين.

وتمكن تايسون، الذي قابله هارندن أيضًا، من أخذ بندقية سبان، والتي يبدو أن السجناء قد سحبوها من رفيقه.

ثم ركل ساقيه وقدميه بقوة مرتين أو ثلاث مرات في محاولة لافاقته وهو يصرخ “مايك ، مايك ، مايك!” ولكن لم يكن هناك رد ولا حركة بل كانت رأسه مغطاة بالدماء.

بدا أن مايك سبان قد قُتل برصاص من نفس عيار سلاحه بعد أن انتزع مهاجموه المسدس الذي كان بحوزته. 

وخلصت وكالة المخابرات المركزية في وقت لاحق إلى أن سبان قد مات في الدقيقة الأولى من الانتفاضة.

 

 

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