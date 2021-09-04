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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تحذر من حدوث مخاطر في الذكرى الــ20 لأحداث 11 سبتمبر

صدى البلد

عبرت الاستخبارات الأمريكية ، عن مخاوفها من أن المجموعات الإرهابية قد تستخدم الذكرى السنوية الـ20 لأحداث 11 سبتمبر لأغراض الدعاية ، ومن أجل تجنيد أعضاء جدد، وفق ماذكرت سي إن إن.

 

ونقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية،  عن نشرة الاستخبارات التي أعدها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأرهاب، أن الإرهابيين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" كانوا يشيرون في الأونة الأخيرة إلى أحداث 11 سبتمبر في بياناتهم الدعائية. 

 

وقالت الاستخبارات  بأن ما حدث هو محاولة لتجنيد أعضاء جدد وزرع المشاعر المتطرفة في الولايات المتحدة.

 

وأضافت أن الاستخبارات الأمريكية تشك في أن المتطرفين من سكان الولايات المتحدة يستعدون للقيام بأي هجمات، مسترشدين حصريا بالذكرى السنوية العشرين القادمة لآحداث 11 سبتمبر، لكنها لا تستبعد أن "تزامن عدد من الحقائق"، بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قد يؤدي إلى "أعمال عنف".

 

واختطف 19 إرهابيا من تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر عام 2001 أربع طائرات ركاب ووجهوا اثنتين منها إلى برجي المركز التجاري العالمي في نيويورك، والطائرة الثالثة إلى مبنى البنتاجون في ضواحي واشنطن.

 

أما الطائرة المختطفة الرابعة فكانت متوجهة إلى العاصمة واشنطن أيضا، لكنها أسقطت بالقرب من مدينة شينكسفيل (بولاية بنسيلفانيا). وأسفر هذا الهجوم الإرهابي عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص.

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