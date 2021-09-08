تزامناً مع الذكرى الـ20.. العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يمثل أمام القضاء

مثّل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، وأربعة متهمين آخرين أمام القضاء للمرة الأولى منذ أكثر من 18 شهرًا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قيل إن خالد شيخ محمد والمتهمين معه ظهروا في حالة معنوية جيدة، وابتسموا وأخذوا يلوحون بالمحكمة.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم من بينها الإرهاب والاختطاف و 2976 تهمة قتل لدورهم في التخطيط وتقديم الدعم اللوجستي لهجمات 11 سبتمبر.

وإذا ثبتت الاتهامات على خالد شيخ محمد، والمتهمون عمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، سيواجهون عقوبة الإعدام

ووفقًا لتقرير لجنة 11 سبتمبر، كان خالد شيخ محمد "المهندس الرئيسي" والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وكان حليفًا مقربًا لأسامة بن لادن.

ويُحاكم خالد شيخ محمد إلى جانب ابن شقيقه، عمار البلوشي، الذي أرسل أموالاً إلى مختطفي طائرات 11 سبتمبر من داخل الولايات المتحدة، فضلا عن وليد بن عطاش ورمزي بن شيبة ومصطفى هوساوي، الذي يُزعم أنه جمع الأموال للهجوم.

وأجاب المتهمون الخمسة بـ"نعم" عندما سئلوا عما إذا كانوا يفهمون حقوقهم في الإجراءات.

وترأس الكولونيل في سلاح الجو ماثيو ماكول القضية، وهو سادس قاضٍ يقوم بذلك.

وكانت جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة هي محاولة للمضي قدمًا في قضية مقيدة بسبب الإجراءات القانونية، ومن المقرر أن يشمل الجزء المتبقي اجتماعات مغلقة وسرية لا يحضرها سوى القاضي والدفاع والادعاء - وليس المتهمين.

ومن غير الواضح كم عدد جلسات الاستماع التي سيعلمها الجمهور بسبب مخاوف بشأن المعلومات السرية والأمن القومي.

ولا يُسمح بأي تسجيلات ولن يتم نشر أي مقطع فيديو من داخل قاعة المحكمة أو صوت للحضور، ولكن سيتم إصدار نسخة غير رسمية من المحكمة بعد حوالي يوم واحد وسيحضر رسام.