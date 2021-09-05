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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذكرى الـ 20.. بايدن والسيدة الأولى يحييان ذكرى أحداث 11 سبتمبر

أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر

أعلن البيت الابيض، عن إحياء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن للذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، عبر زيارة الـ 3 مواقع التي شهدت الهجمات.

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ويسافر الرئيس والسيدة الأولى إلى مدينة نيويورك، حيث تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة 11 وطائرة يونايتد إيرلاينز 175 في برجين لمركز التجارة العالمي، مما أدى إلى مقتل 2763 شخصًا.

وسوف يسافران أيضًا إلى شانكسفيل، بنسلفانيا، حيث توفي 40 راكبًا وطاقم الرحلة رقم 93 التابع لشركة يونايتد إيرلاينز بعد إحباط هجوم مخطط له على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وسيسافر الزوجان أيضًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، حيث تحطمت طائرة أمريكان إيرلاينز الرحلة 77 بعد اختطافها. وأدى هذا الحادث إلى مقتل 184 شخصًا، 125 منهم في البنتاجون و 64 منهم على متن الطائرة.

وسيسافر نائب الرئيس هاريس والرجل الثاني دوج إمهوف إلى شانكسفيل لحضور حدث منفصل ثم يلتقيان بالزوجين الأولين في البنتاجون.

ويصادف يوم السبت المقبل الذكرى العشرين للهجوم الذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص وأشعل فتيل الصراع الأمريكي المستمر منذ 20 عاما في أفغانستان.
 

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