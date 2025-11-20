ترامب يوقع مشروع قانون يسمح بنشر ملف إبستين

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع تشريعًا يُلزم إدارته بنشر الملفات المتعلقة بـجيفري إبستين، المُدان بارتكاب جرائم جنسية، مُنهيًا بذلك مقاومته الأولية للجهود السياسية المبذولة من حزبه في هذا الصدد، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أعلن توقيعه على مشروع القانون: "استخدم الديمقراطيون قضية إبستين، التي تؤثر عليهم أكثر بكثير من الحزب الجمهوري، من أجل محاولة صرف الانتباه عن انتصاراتنا المذهلة".

وفي منشور على منصة "Truth Social" كتب ترامب: "جيفري إبستين، الذي اتهمته وزارة العدل في عام 2019 (وليس الديمقراطيون!)، كان ديمقراطيًا طوال حياته".

وسرد ترامب قائمة من الارتباطات، مُشيرًا إلى أن إبستين تبرع بآلاف الدولارات لسياسيين ديمقراطيين وكان مرتبطًا بشخصيات ديمقراطية معروفة، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي سافر على متن طائرته 26 مرة، وربط إبستين بشخصيات أخرى، مثل لاري سامرز وريد هوفمان، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز الذي طلب منه التبرع لحملته حتى بعد اتهامه، وعضوة الكونغرس الديمقراطية ستايسي بلاسكيت.

واختتم ترامب منشوره قائلًا: "ربما سيتم الكشف قريبًا عن حقيقة هؤلاء الديمقراطيين وارتباطاتهم بجيفري إبستين، لأنني وقّعت للتو على مشروع قانون لإصدار ملفات إبستين!".