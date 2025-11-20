الدائري والاوتوستراد ومحور صفط.. كثافات مرورية أعلى الطرق بسبب الشبورة

يشهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بسبب ظهور الشبورة المائية وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وأيضًا للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وفي مناطق التجمع الخامس والبساتين وزهراء المعادي.



وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائري.

وتواجدت أعلى الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.



وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي.



كما شهد محور صفط اللبن اتجاه كرداسة والدائري، حالة من التكدس المرورى، وتسببت زيادة الأحمال في أعداد السيارات في كثافات مرورية متحركة على الطريق.

وتتواجد قوات المرور في جميع هذه المواقع بشكل مكثف لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة السير قدر الإمكان، للعمل على حدوث سيولة مرورية.