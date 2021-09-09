آخرها فيلم عروستي.. أعمال فنية تعرضت للانتقاد بعد طرح البرومو الرسمي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجارى.

وسخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من مشهد الشراب الذى تضمنه برومو فيلم "عروستى .

والذى يعد أحد المشاهد المميزة للفيلم الأجنبى “ME BEFORE YOU “ بطولة إميليا كلارك و سام كلافلن.

واتهم رواد السوشيال ميديا صناع فيلم “عروستى” بالتقليد وعدم الابتكار.

ونرصد فى التفرير التالى أبرز الأعمال الفنية التى تعرضت للإنتقاد بعد طرح البرومو الخاص بها…

الديب

تعرض البرومو التشويقي الأول لمسلسل «الديب» للنجم ياسر جلال، لموجه من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهور ياسر جلال على صورة الذئب التي برزت من قبل في أحد أفلام السينما المصرية، في الوقت الذي ينافس فيه صناع السينما والتلفزيون حول العالم على تقديم هذه الشخصيات بتقنيات وصور حديثة.

نسل الأغراب

هاجم رواد السوشيال ميديا "البرومو" الخاص بالمسلسل بسبب ردود فعل الممثلين الزائدة على الحد، ما جعل متابعين يعلقون: "أخبروهم أنّه مجرد تمثيل، وليس عليهم إتقانه لهذا الحد".

كما وُجّهت انتقادات عدّة لأبطاله، كان أبرزها، ظهور أمير كرارة بالكحل في عينه، واصفين العمل بالمرعب.

الملك

تعرّض مسلسل «الملك» لسيل من الانتقادات، بمجرد عرض البرومو الخاص بالمسلسل

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأمور الخاصة بالبرومو للعمل الدرامي، والتي تعلقت غالبيتها بأزياء المسلسل، إذ أشار الكثيرون أن أزياء العمل والإطلالة الجمالية لبعض النجوم، جاءت غير مناسبة على الإطلاق لملابس الفراعنة في الحضارة قديماً.