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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 2.2 مليار دولار

121 فندقا ومنتجعا.. بيل جيتس يستحوذ على فورسيزونز بصفقة مع الوليد بن طلال

بيل جيتس
بيل جيتس

سلسلة فنادق الفورسيزونز إحدى أكبر وأفخم الفنادق المتعارف عليها عالميًا، وتضم  121 فندقًا ومنتجعًا، و 46 من الممتلكات السكنية، وأكثر من 50 مشروع آخر قيد التطوير، وفي صفقة من كبرى الصفقات بين شركة كاسكاد للإستثمار المملوكة للملياردير بيل جيتس، و شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال أستحوذ جيتس على أغلبية الحصص في فنادق الفورسيزونز.

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بيل جيتس يسيطر على فورسيزونز

وافقت شركة Cascade Investment المملوكة للملياردير الأمريكي بيل جيتس على الاستحواذ على حصة من شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، في رهان على أن السفر الفاخر سوف ينتعش من الركود الناجم عن وباء كورونا.

صفقة بـ 2.2 مليار دولار 

بيل غيتس والوليد بن طلال

وافق الأمير السعودي الوليد بن طلال على بيع نصف ملكيته في فنادق ومنتجعات فورسيزونز للمياردير الأمريكي بيل جيتس، حيث تتم الصفقة بين الملياردير الأمريكي بيل جيتس، من خلال شركته Cascade Investment، وشركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، بدفع شركة كاسكاد للاستثمار 2.2 مليار دولاء نقدًا لتعزيز حصتها في فورسيزونز القابة من 47.5% إلى 71.25%، ومن المتوقع أن يتم إنهاء الصفقة في يناير 2022.

قيمة فورسيزونز 10 مليارات دولار

تًقدر قيمة سلسة فنادق فورسيزونز السوقية بحوالي 10 مليارات دولار، وذلك بعد شراء شركة Cascade Investment لنصف حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال في سلسلة الفنادق.

تباطؤ السفر العالمي

كانت صناعة السكن والضيافة بالفنادق قد تعثرت بسبب التباطؤ الحاد في السفر العالمي في الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف انتشار كوفيد 19، لكن ساعدت حملات التطعيم في انتعاش السكن بقيادة السفر الترفيهي، بينما لا تزال الفنادق الفاخرة متخلفة عن العقارات منخفضة الجودة، وذلك وفقًا لبيانات من شركة STR .

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صداقة قديمة 

يعرف الملياردير بيل جيتس البالغ من العمر 65 عام، الأمير الوليد بن طلال البالغ من العمر 66 عام، منذ عقود، وفي عام 2017، وصف جيتس الأمير بن طلال أنه شريك مهم في عملهما الخيري.

ملكية  فورسيزونز

أسس رجل الأعمال الكندري إيسادور شارب، شبكة فورسيزونز عام 1960، وأصبحت الفورسيزونز شركة خاصة في عام 2007، عندما كانت تدير 74 فندقًا، وكان جيتس والوليد في مقدمة حملة الأسهم، ووسع الملاك الجديد من تواجد الشركة ليشمل مزيد من الأسواق في محاولة للاستفادة من السوق المزدهر للسفر الفاخر في هذا الوقت، وأصبحت سلسلة الفورسيزونز الآن تدير 121 فندقًا ومنتجعًا، و 46 من الممتلكات السكنية، وأكثر من 50 مشروع آخر قيد التطوير.

الفورسيزونز بيل جيتس الوليد بن طلال فنادق دولار 2 2 مليار دولار

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