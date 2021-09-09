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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق القوة.. أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية

لعشاق القوة.. أسعار
لعشاق القوة.. أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية

تعتبر  شركة دودج واحدة من أشهر العلامات التجارية الأمريكية وسط كبرى شركات السيارات، خاصة في السوق السعودي، بفضل تألق طرازاتها الفاخرة و الفارهة، ومن بينها الأيقونة دودج دورانجو موديل 2021، و التي تأتي بإطلالة عملاقة تمنحها الأفضلية على التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة.

 

الأداء الفني للمحرك

 

طرحت السيارة دودج دورانجو موديل 2021 بثلاث محركات، الأول سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 290 حصان، و عزم اقصى للدوران 366 نيوتن. متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 197 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في خلال 7.5 ثانية.

وجاء المحرك الثاني بثماني أسطوانات، يولد قوة 360 حصان، و 520 نيوتن. متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وتأتي بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، و تصل سرعتها القصوى إلى 215 كم/ساعة.

 

تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.6 ثانية، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية المحرك يأتي  بسعة 6400 سي سي، ويصل سرعته القصوى الي 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة قدرها 475 حصان، و 637 نيوتن. متر من عزم الدوران.

التجهيزات الداخلية 

 

حيث حملت سيارة دودج دورانجو موديل 2021 بتقنية LED مع أنوار نهارية مستمرة ونظام تحكم تلقائي في قوة المصابيح، لوحة عدادات رقمية رياضية مقاس 7 بوصة، حيث تدعم الشاشة الوسطية كل من آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

اللمسات الفنية الخارجية

 

تتوافر سيارة دودج بمصابيح ضباب أمامية تساعدك بالقيادة في أمان أثناء ظروف الطقس السيئة، و جنوط رياضية بمقاس 21 بوصة، كما حصلت سيارة دودج دورانجو موديل 2021 على شاشة نظام معلوماتي ترفيهي بمقاس 8.5 بوصة الوسطية.

أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية:

- الفئة الأولى SXT PLUS RWD بسعر 146 ألف ريال. 

- الفئة الثانية GTRWD بسعر 169 ألف ريال. 

- الفئة الثالثة R/T AWD بسعر 208 ألف ريال. 

- الفئة الرابعة SRT بسعر 282 ألف ريال. 

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