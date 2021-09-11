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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور مشاهير دولة التلاوة..

أكبر حفل قرآني بمناسبة عقد قران كريمة نقيب قراء كفر الشيخ.. شاهد

القارئ أحمد عوض أبو
القارئ أحمد عوض أبو فيوض

شهدت محافظة كفر الشيخ، أكبر حفل قرآني بقرية أبو زيادة التابعة لمركز دسوق، بمناسبة عقد قران كريمة القارئ الإذاعي الشهير أحمد عوض أبو فيوض، قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ، وسط حضور حاشد من أعلام دولة الدولة ومشاهير القراء الكريم.

 

وحرص كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، على الحضور وتقديم التهنئة لنقيب قراء محافظة كفر الشيخ، القارئ أحمد عوض أبو فيوض، من بينهم القارئ الكبير الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء مصر، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمود علي حسن، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ محمد أحمد بسيوني، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ محمد حامد السلكاوي، والشيخ محمد بسيوني عوض، القراء بالإذاعة والتليفزيون.

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كما حرص على الحضور وتقديم التهنئة -أيضاً- بمناسبة عقد القران الميمون، كل من، الشيخ طه النعماني، والشيخ محمود عبد الرحمن القزاز، والشيخ محمد فاروق أبو الخير، القراء بالإذاعة والتليفزيون، والمبتهل الإذاعي محمد عبد القادر أبو سريع، وسط فرحة وسعادة غامرة، وأجواء مباركة ومبهجة، مما أضفى جمالاً على حضور هذا الحفل القرآني الحاشد.

 

كما حضر القارئ البريطاني، محمد أيوب عاصف، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، ولفيف من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية والسياسية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، وشباب قراء القرآن الكريم من مختلف محافظات الجمهورية.

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قرآن كريم محافظة كفر الشيخ نقيب قراء كفر الشيخ أحمد عوض سيدى إبراهيم الدسوقى

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