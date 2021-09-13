الصحة: إدخال منظومة التأمين الصحي في 11 محافظة بحلول عام 2022

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي هي الأشمل والأكبر للمنظومة الصحية، حيث أصبحت متواجدة في محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية جنوب سيناء.





وأكملت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “أون إي” أن الوزارة اقتربت من تدشين المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي في السويس وأسوان، ونستعد لتدشين المنظومة فى كفر الشيخ ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا.



وأوضح أن الدولة ستنتهي من إدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في 11 محافظة بحلول عام 2022.





وأكدت على أن 30 % من المستشفيات في المحافظات تم تطويرها، كما أن المستلزمات الطبية متوفرة في كل المستشفيات.



وشددت على أن المستشفيات الحكومية استطاعت القضاء على قوائم الانتظار.

