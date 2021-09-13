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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة تعلق للمرة الأولى علي الأخطاء الطبية

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

علقت هالة زايد، وزيرة الصحة خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، ى علي الإهمال الطبي والخطأ المتعمد ، قائلة: الأخطاء الطبية واردة في كل العالم، متابعة: نعمل على تكثيف التعليم والتدريب من أجل تقليل نسبة الأخطاء.


ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.
 

وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

واستطرد: "يمكننا أن يحقق العلاج نجاحا بنسبة 100% في حالة اختيار العلاج الصحيح للحالة وفي الوقت المناسب.



 

الصحة هالة زايد وزيرة الصحة الاخطاء الطبية ضمور العضلات اخبار التوك شو

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