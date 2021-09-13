أفخم 5 سيارات موديل 2021 في الإمارات .. صور

يضم سوق الإمارات باقة من أفخم السيارات التي تحمل موديل 2021، وتقدم كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية نخبة لامعة من الإصدارات الفريدة، التي تحمل جانب كبير من الرفاهية سواء كان الأمر يتعلق بالمقصورة الداخلية، أو من خلال القدرات القوية الخاصة بالحالة الفنية و قدرات التسارع أيضا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افخم 5 سيارات موديل 2021 في الامارات.

1 – بنتلي بنتايجا موديل 2021

تستمد السيارة بنتلي قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 542 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 770 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/ساعة، بالإضافة إلى محرك اقوى تجهيزا مكون من 12 اسطوانة، و بسعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 600 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 301 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 4.1 ثانية.

وتقدم السيارة بنتلي بنتايجا موديل 2021 داخل السوق الاماراتي عبر فئتني من التجهيزات الأولى بقيمة قدرها 850 الف درهم، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة تبلغ 1.005.000 درهم.

2 - بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021

تتمتع السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 بإطلالة السقف المكشوف، مع تصميم خارجي انيق، بينما تستمد قوتها من محرك 8 سليندر 4000 سي سي، بقوة 542 حصانا، 770 نيوتن/متر، مع نسخة اخرى من 12 اسطوانة، و بسعة 6000 سي سي، قادرة على انتاج قوة 567 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 4.7 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 بين 945 الف درهم للفئة الاولى ، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة قدرها 1.200.000 درهم اماراتي.

3 - مازيراتي ليفانتي موديل 2021

تأتي السيارة مازيراتي ليفانتي موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي، بقوة 350 حصانا، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما دعمت بمحرك اخر اعلى تجهيزًا مكون من 8 اسطوانات، وبسعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 590 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 730 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 304 كيلومتر في الساعة من قوة انطلاق من إلى 100 كم في غضون 3.9 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة مازيراتي ليفانتي موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 389 الف درهم وحتى 649 الف درهم.

4- استون مارتن DBX موديل 2021

زودت السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 291 كيلومتر في الساعة، وتستمد السيارة أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الجر الكلي، مما يجعلها تنطلق من نقطة الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 داخل السوق الامارتي بقيمة قدرها 836.538 درهم.

5 - مرسيدس بنز إس63 AMG كوبيه موديل 2021

تحتوي السيارة مرسيدس بنز إس63 AMG كوبيه موديل 2021 على محرك 4000 سي سي، قادر على انتاج 601 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر، حيث دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 إلى 100 كم في غضون 3.5 ثانية.

تقدم السيارة مرسيدس بنز إس63 AMG كوبيه موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 945 درهم.