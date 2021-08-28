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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي MC20 تحقق نجاحا مذهلا في السوق الأمريكي

مازيراتي MC20 تحقق
مازيراتي MC20 تحقق نجاح مذهل بالسوق الأمريكي

استطاعت شركة مازيراتي الإيطالية أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، و يبدو أن أسبوع مونتيري للسيارات كان يحمل في طياته الكثير من المفاجأت القوية، حيث كشفت الصانعة الإيطالية مازيراتي أنه تم حجز جميع النسخ المطروحة من MC20 موديل 2022 داخل السوق الأمريكي للسيارات.

 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي بـ أمريكا الشمالية، إتمام عمليات الحجز الخاصة بتلك النسخة المخصصة في كلا من أمريكا الشمالية والجنوبية، ولكن لم يتم تحديد عدد الطرازات الفعلية المطروحة من هذه النسخة، و التي من المتوقع أن تبدأ عمليات تسليمها للعملاء داخل الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري 2021.

القدرات الفنية للسيارة مازيراتي MC20

 

دعمت النسخة مازيراتي MC20 بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6 مزود بشاحن توربيني مزدوج، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 621 حصان، و 538 رطل لكل قدم، أي 730 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى نظام حقن مزدوج وغرفة مسبقة مستوحاة من النسخة الفريدة F1.

 

و تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات الخلفية عبر ناقل حركة مزدوج القابض يتكون من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 325 كيلومتر في الساعة اي 202 ميل/ساعة، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة مازيراتي MC20 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 62 ميل في الساعة أي ما يعادل 100 كم في الساعة خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 2.9 ثانية فقط.

 

وحصلت السيارة مازيراتي MC20 على تصميم خارجي جذاب يعكس المفهوم الرياضي الذي تنتمي إليه هذه النسخة، حيث ظهرت بمقدمة مدببة ذات مصابيح أمامية ذات طابع عدواني، مع مفهوم ثنائي الأبواب، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدني اشبه بالدرع الحربي، بالإضافة إلى عتبات جانبية بارزة و فتحات تهوية جانبية، إلى جانب انابيب عادم مزدوجة الأداء.

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