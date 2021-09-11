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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على النسخة الخارقة أستون مارتن فولانت موديل 2021 في البحرين|صور

نظرة شاملة عن النسخة
نظرة شاملة عن النسخة الخارقة أستون مارتن فولانت موديل 2021

تشكل اصدارات شركة أستون مارتن الانجليزية العريقة حالة من الريادة وسط عالم السيارات، وذلك نسبة إلى تاريخها العريق في مجال تصنيع الاصدارات الخارقة، و التي تعتمد على تصميم خارجي رياضي مع اداء فني يجمع بين قوة الانطلاق و التسارع، وعلى رأس الطرازات القوية تأتي النسخة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 داخل السوق البحريني بالعديد من المواصفات القوية.

 

المواصفات الفنية للسيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021

 

زودت السيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 5900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 568 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 630 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 317 كيلومتر في الساعة، ومن خلال نلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4 ثوان.

 

 

التصميم الخارجي للسيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021

 

وتأتي السيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 بقياسات هيكيلة بلغت 4.692 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 2.067 متر، و 1.294 متر للارتفاع، و سعة تخزينية تقدر بـ 280 لتر، بينما تتميز من الخارج بمصابيح أمامية زينون ذات اطلالة شرسة، و مصابيح خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية انيقة، بالاضافة غلى هيكل انسيابية يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

أسعار السيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 داخل السوق البحريني 

 

ويبلغ سعر السيارة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة تتراوح بين 126.900 و 133 ألف دينار بحريني. 

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