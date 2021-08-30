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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نظرة شاملة عن السيارة الخارقة استون مارتن DB11 في الإمارات .. صور

نظرة شاملة عن السيارة
نظرة شاملة عن السيارة الخارقة استون مارتن DB11 في الامارات

 سيارات استون مارتن تعد أحد اقوى العلامات التجارية وسط فئة الطرازات الخارقة، حيث يقدم الصانع الانجليزي باقة متنوعة من الإصدارات الفائقة و التي تعتمد بشكل كبير على المظهر الخارجي الرياضي، إلى جانب القدرات القوية من ناحية التسارع و الانطلاق، ومن بين هذه الإصدارات تأتي السيارة استون مارتن DB11 موديل 2021.

 

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن السيارة الخارقة استون مارتن DB11 موديل 2021 واسعارها في الامارات.

مواصفات السيارة استون مارتن DB11 موديل 2021 

 

تأتي السيارة استون مارتن DB11 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.739 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 2.060 متر، و 1.279 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.805 متر، مع مساحة تخزين تسع إلى 270 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية انيقة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي يعكس قدرات السيارة.

و تستمد النسخة الخارقة استون مارتن DB11 موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 5.3 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 675 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء ترسل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة استون مارتن DB11 موديل 2021 إلى 322 كيلومتر في الساعة، زمن خلال هذه القدرات القوية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية فقط.

 

و تأتي السيارة استون مارتن DB11 موديل 2021 بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل عجلة قيادة متعددة المهام، ومكييف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، و برامج المكابح المتطورة، مع مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومصابيح تعمل مع الانعطافات، إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم التي تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق.

أسعار السيارة استون مارتن DB11 موديل 2021 في الامارات

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  COUPE 2021محرك 4000 سي سي بسعر 873,057  درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   VOLANTE 2021محرك 4000 سي سي بسعر 945,384  درهم.

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