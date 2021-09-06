لهواة السيارات المكشوفة .. بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 بالإمارات |صور

تتعدد الطرازات التي تقدمها كبرى شركات تصنيع السيارات داخل الأسواق العالمية و العربية، بين فئة الكوبيه، و إصدارات السيدان الشهيرة، و الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، و أيضا فئة السيارات المكشوفة والتي تلاقي شعبية كبيرة وسط محبي عالم الانطلاق، نسبة إلى تصميمها المميز مع الاستمتاع بقيادة فريدة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تجهيزات السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 و أسعارها داخل السوق الاماراتي.

التصميم الخارجي للسيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021

تأتي السيارة بأبعاد بلغت 4.806 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 2.227 متر، و 1.403 متر للارتفاع، مع قادة عجلات بطول 2.746 متر، و سعة تخزين تسع إلى 260 لتر، بينما تأتي بمصابيح أمامية نهارية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات امامية متعددة المقاطع بإطلالة تتميز بفخامة بنتلي، ومصابيح أمامية زينون، مع عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة تدعمها جنوط معدنية انيقة.

المواصفات الفنية للسيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021

تستمد السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 770 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 301 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

وزودت أيضا النسخة المكشوفة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 بمحرك اخر اعلى تجهيزا مكون من 12 اسطوانة، ولكن بسعة 6000 سي سي، قادر على انتاج 567 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومتر في الساعة .

أسعار السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 في السوق الاماراتي :

الفئة الأولى بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 محرك V8 بسعر 945 الف درهم.

الفئة الثانية بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 محرك W12 بسعر 1.200.000 درهم.