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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوتيلوس 2021 من لينكون تصل الشرق الأوسط .. صور

نوتيلوس 2021 من لينكون
نوتيلوس 2021 من لينكون تصل الشرق الأوسط .. صور

تقدم شركة لينكون للسيارات باقة من الطرازات المختلفة والمتنوعة داخل الأسواق العالمية، وتمتعت بسمعة طيبة نظرًا إلى تاريخها الطويل والممتد الذي يحمل معه كثير من الإصدارات، وأعلنت لينكون عن وصول نسختها نوتيلوس موديل 2021 داخل بعض أسواق الشرق الأوسط.

مواصفات السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2021

 

تستمد السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2700 سي سي، متصل بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 515 نيوتن/متر.

 

كما تضم النسخة لينكون نوتيلوس موديل 2021 باقة من وسائل الامن و الحماية مثل خاصية الكبح التلقائي، و فرامل مانعة للانغلاق، و خاصية المحافظة على المسار، وخاصية متابعة النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و حزمة من أنظمة دعم المكابح العالية الأداء.

تصميم السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2021

 

ترتكز السيارة لينكون نوتيلوس موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة ذات جنوط معدنية مروحية الشكل، بالاضفة غلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، بينما جاءت بمقدمة قوية تضم مصابيح أمامية حادة المظهر تقعمل بتقنية LED، و مصابيح ضباب، و شبكات متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بلمسات من الكروم.

 

وزودت لينكون نوتيلوس موديل 2021 من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية و التحكم مثل، شاشة ملونة LCD تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة يبلغ قياسها 13.2 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، إلى جانب أنظمة مساعدة قائد المركبة.

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