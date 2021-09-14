رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

يشهد هذا الموسم، منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعد عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، وروميلو لوكاكو لتشيلسي، والذي اقتحم سباقه محمد صلاح، خلال المواسم الخمس الأخيرة.





وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف مع ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج، بينما يتصدر برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وميكائيل أنطونيو (وست هام) قائمة الهدافين بـ4 أهداف.

ويرصد موقع صدى البلد ، خلال التقرير التالي أراء الجماهير حول من سيحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا العام .



قال أحمد محمود أن محمد صلاح سيحصل على لقب الهداف لمعرفته بفرق الدوري الإنجليزي ووجود كريستيانو سيكون دافع له لعمل موسم استثنائي وستكون منافسه قوية .



وأضاف إبراهيم إسماعيل أن كريستيانو رونالدو سيحاول وضع بصمته التهدفية بالدوري الإنجليزي وسيسعى للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي ومن الممكن أن يكون صلاح منافسه إلا ان كريستيانو المرشح الأقوى لأهداف هذا العام .



وتابع عمر مصطفى أن لوكاكو هذا العام سيفرض نفسه على صلاح وكريستيانو وستكون منافسة شرسه بين الثلاثي وصلاح قادر على انتقال اللقب منهم بسهولة.



وعاد كريستيانو رونالدو، الذي أحرز ثمانية ألقاب مع يونايتد في فترته الأولى، إلى الدوري الإنجليزي مجددا، ليشعل المنافسة أكثر من أي وقت مضى على لقب الهداف بعدما سجل هدفين في أول ظهور له مع الشياطين الحمر.

وأحرز كريستيانو رونالدو ما يقرب من 800 هدف في مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، وبلاده البرتغال لكنه اعترف بأنه كان متوترا للغاية قبل بداية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وهز رونالدو، الذي سجل 118 هدفا مع يونايتد في فترته الأولى، الشباك مرتين في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد بستاد أولد ترافورد ليتقدم إلى صدارة الدوري.

روميلو لوكاكو

دعم تشيلسي صفوفه بصفقة قياسية، من خلال ضم المهاجم روميلو لوكاكو، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل لوكاكو هدفين في مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في قائمة الهدافين.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهز فيها الشباك بملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما فشل في ذلك خلال الفترة الأولى التي قضاها مع البلوز.

هاري كين

ظفر نجم توتنهام هاري كين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بعد صراع شرس مع محمد صلاح.

وبات كين ثالث لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات ( 2015-2016 و2016-2017 و2020-2021)، بعدما سبقه إلى ذلك كل من نجم آرسنال السابق تييري هنري (4 مرات) وهداف بلاكبيرن ونيوكاسل السابق ألان شيرر (3).

ولم يتمكن كين من هز الشباك في أول 4 جولات حتى الآن، حيث مر بأزمة قبل أنطلاق البريميرليج وفشل في إقناع توتنهام بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن من المتوقع أن يكون له دور في قائمة سباق الهدافين هذا الموسم.

وهناك أيضًا لاعبين من المتوقع أن يكون لهم دور في قائمة الهدافين مثل، (برونو فيرنانديز المتصدر، وهيونج مين سون نجم توتنهام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي حيث نافس بقوة على لقب الهداف في آخر 3 مواسم، وتوج به في موسم 2019-2020.



ونال محمد صلاح الجائزة مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019، لكنه خسر اللقب الموسم الماضي لصالح هاري كين نجم توتنهام بفارق هدف فقط، ليحتل “مو” المركز الثاني برصيد 22 هدفا.