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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عصير detox لحرق الدهون بشكل خارق

طريقة عمل عصير detox
طريقة عمل عصير detox

طريقة عمل عصير detox ،هناك طرق متعددة لعمل عصير detox  كما أنه يتميز بالكثير من الفوائد الصحية التي تخلص الجسم من السموم وتساعد البشرة على التوهج والجمال أليك طرق مختلفة لعمل عصير detox  .

 

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طريقة عمل عصير detox.. مشروب حارق للدهون ويخلص الجسم من السموم

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للرجال.. تعرف على فوائد عصير الرمان

طريقة عمل عصير detox  

طريقة عمل عصير detox ،

طريقة عمل عصير detox ، للتخلص من السموم عصير الشبت المثالي 
الشبت غني بفيتامين A و C ويحتوي على المعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. 

يعتبر الشبت أيضًا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ويساعد في تعزيز المناعة يُضاف الجزر (4 حبات كاملة) ، ثمرة ليمون كاملة وتفاحة كبيرة للشبت، في حين أن الجزر غني بفيتامين (أ) ، فإن كلا من الليمون والتفاح مليئين بفيتامين سي، اعصري جميع المكونات لتحصل على مشروب مليء بالصحة.

شراب detox حارق الدهون

طريقة عمل عصير detox 

الفيتامينات والمعادن علاج: عصير التفاح والشمندر والجزر
عصير تفاح وشمندر وجزر

مزيج من التفاح والشمندر والجزر هو مكمل غذائي مثالي من الفيتامينات والمعادن لنظامك، فهي تساعد في إزالة السموم من نظامك وتحسين التمثيل الغذائي.

طريقة استعمال detox

طريقة استعمال detox، نبدأ كل يوم بكوب من الماء الساخن مع عصير الليمون أو أضف الليمون إلى أول عصيرك في الصباح.
 احرصي على تناول العصائر في الساعة 8 صباحًا و 11 صباحًا و 2 ظهرًا و 5 مساءً و 8 مساءً (كل 3 ساعات).
تأكدي من شرب العصير قبل أن تشعري بالجوع. 
 

Detox water ماهو

يقيل الالتهاب وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم وتنظيف الكبد وتعزيز صحة الجلد عن طريق تغذية نظامك بعصائر التخلص من السموم بانتظام العصائر سهلة التحضير بشرط أن يكون لديك عصارة جيدة، تأكدي من إضافة بعض الفواكه والخضروات والأعشاب التي تحفز إزالة السموم.

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