طريقة عمل عصير detox.. مشروب حارق للدهون ويخلص الجسم من السموم

عصير detox، يساعد في إزالة السموم من الجسم، ويحارب الخمول والأرق والسمنة ومرض السكري وآلام الظهر واضطرابات الجهاز الهضمي.

طريقة عمل عصير detox

طريقة عمل عصير detox ،

طريقة عمل عصير detox ، للتخلص من السموم عصير الشبت المثالي

الشبت غني بفيتامين A و C ويحتوي على المعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز.

يعتبر الشبت أيضًا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ويساعد في تعزيز المناعة يُضاف الجزر (4 حبات كاملة) ، ثمرة ليمون كاملة وتفاحة كبيرة للشبت، في حين أن الجزر غني بفيتامين (أ) ، فإن كلا من الليمون والتفاح مليئين بفيتامين سي، اعصري جميع المكونات لتحصل على مشروب مليء بالصحة.

شراب detox حارق الدهون

طريقة عمل عصير detox

الفيتامينات والمعادن علاج: عصير التفاح والشمندر والجزر

عصير تفاح وشمندر وجزر

مزيج من التفاح والشمندر والجزر هو مكمل غذائي مثالي من الفيتامينات والمعادن لنظامك، فهي تساعد في إزالة السموم من نظامك وتحسين التمثيل الغذائي.



رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة ٣ أيام

خصص يومين أو ثلاثة للديتوكس مع التوقف عن تناول جميع أنواع المأكولات المصنعة والمواد الحافظة واللحوم والشوكولاتة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، ونتناول الخضار والفاكهة الطازجة وعصائرها بيور وشرب كميات كبيرة من الماء، ومن مزايا نظام الديتوكس أيضا أنه يساعد على تخفيض الوزن وتقوية مناعة الجسم.

كيفية عمله:

نأكل خضراوات طازجة أو مطهية على البخار مثل : البروكلى – القرنبيط – الخس – الخيار – الفاصوليا الخضراء – الكوسة – الكرنب الأخضر – الكرنب الأحمر ، بأى كمية ويفضل كل ساعتين أو ثلاث ساعات .

الفواكه:

-يمكنك تناول تفاح أخضر أو أصفر أو أحمر – أناناس طازج – كيوى – كمثرى – جوافه – شريحة بطيخ – كنتالوب – شمام – و عصائر دايت.

- ممنوع السكر

– ممنوع الشاى و القهوة و المياه الغازية التى تحتوى على الكولا

- لابد من شرب 3 لتر ماء يوميا

-فى خلال ثلاث أيام سينخفض وزنك حوالى 3 كيلو و ستشعر بالراحة



طريقة استعمال detox

طريقة استعمال detox، نبدأ كل يوم بكوب من الماء الساخن مع عصير الليمون أو أضف الليمون إلى أول عصيرك في الصباح.

احرصي على تناول العصائر في الساعة 8 صباحًا و 11 صباحًا و 2 ظهرًا و 5 مساءً و 8 مساءً (كل 3 ساعات).

تأكدي من شرب العصير قبل أن تشعري بالجوع.



Detox water ماهو

يقيل الالتهاب وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم وتنظيف الكبد وتعزيز صحة الجلد عن طريق تغذية نظامك بعصائر التخلص من السموم بانتظام العصائر سهلة التحضير بشرط أن يكون لديك عصارة جيدة، تأكدي من إضافة بعض الفواكه والخضروات والأعشاب التي تحفز إزالة السموم.

شاي detox حارق الدهون

يقدم مزيج الزنجبيل والخيار والتفاح عصيرًا حلوًا ومنعشًا، وهو أمر رائع للتخلص من السموم خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا.



كبسولات detox لتنظيف الجسم

تقليل الالتهاب وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم وتنظيف الكبد وتعزيز صحة الجلد عن طريق تغذية نظامك بعصائر التخلص من السموم بانتظام العصائر سهلة التحضير بشرط أن يكون لديك عصارة جيدة، تأكدي من إضافة بعض الفواكه والخضروات والأعشاب التي تحفز إزالة السموم



طريقة استعمال Detox

استخدم الفواكه والخضروات العضوية كلما أمكن ذلك.

اهدف إلى الحصول على 75٪ من الخضار و 25٪ من الفاكهة في كل عصائر.

العصير (حوالي نصف عصير) بالماء النقي واشربه ببطء

احرصي على تناول العصائر في الساعة 8 صباحًا و 11 صباحًا و 2 ظهرًا و 5 مساءً و 8 مساءً (كل 3 ساعات).

مقادير مشروب ديتوكس للتخسيس:

أوراق نعناع طازجة

شرائح برتقال

شرائح ليمون

شرائح خيار

ماء بارد

طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس:

احضري دورق به ماء

ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال

ثم ضيفي ‏عصير برتقالة طازجة

قلبيهم جيدًا واشربيه ليساعدك على التخسيس ‏