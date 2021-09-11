عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: عصير العنب الأحمر يحمي من أمراض القلب

فوائد شرب عصير العنب
فوائد شرب عصير العنب الأحمر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد عصير العنب الأحمر من قبل باحثون في جامعة أنجليا روسكين، أن شرب عصير العنب الأحمر يوميًا قد تمنحك جميع الفوائد الصحية و يقيك من الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

فوائد شرب عصير العنب الأحمر



وقام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 450.000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا للنظر في آثار استهلاك الكحول المعتدل على صحتهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

قبل تناوله.. أيهما أفضل العنب الأحمر أم الأخضر؟

حفنة من العنب يوميا تحميك من أمراض غير متوقعة


ووجد الباحثون، ان شرب عصير العنب الأحمر قد خفض من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 40 في المائة؛ حيث وجد ان الأشخاص الذين يشربون 11 كوبًا من عصير العنب الطبيعي أسبوعيًا فإنهم اقل عرضة للذهاب إلى الطبيب .

وأضاف الباحثون، إلى ان نتائج الدراسة تشير بأن الفوائد ترجع إلى العنب الأحمر يحتوي  على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، والتي يمكن أن تحسن وظيفة البطانة الداخلية للقلب وزيادة مستويات الكوليسترول الوقائي.
 

فوائد شرب عصير العنب الأحمر


وأكد الباحثون، ان الأشخاص الذين قاموا بشرب  ثمانية إلى 11 كوبًا من العنب الأحمر كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

وقال الدكتور رودولف شوت ، الأستاذ المساعد في الجامعة والباحث الرئيسي في الدراسة، إن هناك علاقة بين شرب عصير العنب الأحمر والحفاظ على صحة القلب، وذلك بسبب مادة البوليفينول الموجودة في العنب .

العنب الأحمر عصير العنب الأحمر فوائد عصير العنب الأحمر امراض القلب مضادات الأكسدة بوليفينول مستويات الكوليسترول

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف عن أثار جانبية جديدة لـ لقاح أسترازينيكا

دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي

دراسة تؤكد: لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من الإجهاض لدى النساء الحوامل

دراسة .. مكمل غذائى يثبت فعاليته فى محاربة الزهايمر

ترشيحاتنا

السيسي: مصر من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مرسيدس وبورش.. مزاد علني لبيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة| التفاصيل

العثور على قطع أثرية تعود للفترة بين القرنين 16و19 في موسكو

CNN: بايدن يقامر برئاسته بخطة كورونا

الرئيس السيسى: بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين| فيديو

خبراء: متحورات كورونا ستفاقم الوضع الصحى في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

اغتصبوها واتهمومها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ